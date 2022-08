Drei Verletzte bei Unfall an Kreuzung während Blaulicht-Fahrt in Innsbruck

Innsbruck – Bei einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall in Innsbruck sind am Dienstagnachmittag zwei Polizisten und ein 29-Jähriger verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr fuhr der Streifenwagen im Zuge einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht die Pembauerstraße in Richtung Norden entlang.