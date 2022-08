Erneuter Vorstoß für eine betreubare Wohnform in St. Johann

St. Johann i. T. – Mit einem Antrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Johann wollen Gemeinderätin Claudia Pali und Gemeindevorstand Heribert Mariacher eine betreubare Wohnform in der Marktgemeinde vorantreiben. Die beiden Parteifreien bemängeln das schleppende Tempo für das Projekt „Haus im Leben“.