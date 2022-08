SOS-Kinderdorf ermöglichte ukrainischen Kindern Urlaub

Caldonazzo, Imst, Innsbruck – Das erste Mal schwimmen im See, das erste Mal im Zelt übernachten, das erste Mal das Dolce Vita von Italien erleben. Zwei ukrainische Gruppen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 Jahren verbrachten einen abenteuerlichen Urlaub mitten im SOS-Kinderdorf-Sommercamp in Caldonazzo.

Für die mehr als 70 ukrainischen Kids, die seit einem halben Jahr im SOS-Kinderdorf in Imst und in der Hermann-Gmeiner-Akademie in Egerdach leben (insgesamt hat SOS-Kinderdorf in Tirol rund 100 Kinder untergebracht), war es der allererste Urlaub überhaupt. „Die Kinder denken, der Caldonazzosee sei das Meer. Sie sagen jeden Morgen zu mir, dass sie im Meer schwimmen gehen wollen“, erzählt die ukrainische Pädagogin Swetlana Stankowa mit einem Lächeln.