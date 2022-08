Der Schulstart geht ins Geld: Wo es in Tirol Unterstützung gibt

Innsbruck – In rund zehn Tagen geht es für 95.000 Schüler in Tirol zurück in die Klassen. Schon davor rauchen aber bei manchen Eltern die Köpfe, denn der Schuleinkauf reißt bei vielen ein Loch in die Geldbörse. Besonders für Familien mit ohnehin schon finanziellen Problemen ist das eine große Belastung.