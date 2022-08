Marmolata-Gletscher in Italien könnte innerhalb von 15 Jahren verschwinden

Trient – Der Marmolata-Gletscher in den Dolomiten hat in 100 Jahren über 90 Prozent seines Volumens und 70 Prozent seiner Fläche verloren. Dies ging aus einer Studie der Umweltvereinigung Legambiente hervor, die in Zusammenarbeit mit italienischen Glaziologen durchgeführt wurde. Demnach droht der Gletscher innerhalb von 15 Jahren vollständig zu verschwinden.