Erneut Schiff im Suezkanal auf Grund gelaufen

Kairo – Im Suezkanal in Ägypten haben Schlepper Insidern zufolge ein am späten Mittwoch auf Grund gelaufenes Schiff wieder flott gemacht. Das Schiff habe kurzzeitig den südlichen Abschnitt des Kanals blockiert, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Mitarbeiter der lokalen Schifffahrtsbehörde SCA.

Nach Angaben des Schiffsüberwachungsdienstes TankerTrackers schien die Affinity V der Reederei Aframax auf dem Weg nach Süden im für die globale Schifffahrt so wichtigen Wasserstraße die Kontrolle verloren zu haben. „Sie hat vorübergehend den Verkehr behindert und ist jetzt wieder in Richtung Süden unterwegs, bewegt sich aber langsam mit Hilfe von Schleppern", teilte TankerTrackers per Twitter mit.