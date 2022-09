Blutfettstoff als Gefahr: „Lp(a) muss bei jedem gemessen werden“

Innsbruck – Dass der Mensch den Cholesterin-Spiegel im Auge behalten soll, ist hinlänglich bekannt. Nicht weniger gefährlich ist eine erhöhte Konzentration von Lipoprotein(a) – kurz Lp(a) – im Blut. Auf das Risiko mit diesem Blutfettstoff wies nun Florian Kronenberg, Direktor des Instituts für Genetische Epidemiologie an der Med Uni Innsbruck, hin.

„Lipoprotein(a) ist ein eigenständiger Bestandteil der Blutfette, von dem wir in den vergangenen 30 Jahren lernen mussten, dass hohe Konzentrationen davon ein unabhängiger Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen sind“, sagt der Mediziner. Gemeint sind Herzinfarkt, Schlaganfall, Verengungen der Herzklappe oder Gefäßverkalkungen. Bisher wurde dem Faktor zu wenig Beachtung zuteil, meint Kronenberg, der die Strategie einer von ihm geleiteten weltweiten Expertengruppe im Umgang mit Lp(a) gerade auf einem Kongress in Barcelona präsentiert. Medikamente zur Senkung des Lp(a)-Werts befinden sich noch in der Testphase.