Schilddrüsen-Unterfunktion: Wenn Hormone unnötig sind

Innsbruck – Schilddrüsen-Medikamente retten Leben. Die lebenslange Behandlung bei einer Unterfunktion mit den Hormonpräparaten ist wichtig. Behandelte Menschen gewinnen zudem an Lebensqualität, weil sie sich nicht mehr unwohl fühlen und unter Muskelschmerzen leiden. Allerdings hat sich in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass nicht alle Menschen mit diesen klassischen Beschwerden an einer Unterfunktion leiden, auch wenn nach der Blutabnahme der bestimmende Laborwert auf eine milde Unterfunktion hinweist. „Zeigt der Befund nur eine sehr leichte Schilddrüsen-Unterfunktion an, muss nicht immer sofort mit einer Therapie angefangen werden“, erklärt Michael Krebs.