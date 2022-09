Wertvolles Mountainbike aus Keller in Fieberbrunn gestohlen

Fieberbrunn – Aus einem Fahrradkeller eines Hotels ist in Fieberbrunn in der Nacht auf Donnerstag ein wertvolles Fahrrad gestohlen worden. Wie die Diebe in den Keller gelangten, ist noch unklar. Das Mountainbike der Marke MONORAKER war jedenfalls mit einem Schloss an ein weiteres Fahrrad angekettet und wurde zwischen 21.30 Uhr und 9 Uhr entwendet.