Fast 270 rechtsextreme Tathandlungen im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr wurden in Österreich 269 rechtsextreme Tathandlungen vermerkt. Das ist weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (342), aber mehr als von Jänner bis inklusive Juni 2020 (253). Die meisten Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund gab es in Oberösterreich, gefolgt von Wien, ergab eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an SPÖ-Mandatarin Sabine Schatz.