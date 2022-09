Internationale Orgelakademie: Kitzbühel im Zeichen der Orgel-Klänge

Die Akademie wird mit einer Orgelgala an der Pirchner-Orgel der Stadtpfarre Kitzbühel am 4. September eröffnet. Der am 8. und 9. September stattfindende Maria-Hofer-Orgelwettbewerb besteht aus zwei Konzertrunden an der großen Metzler-Orgel in Hopfgarten und der Pirchner-Orgel in Kitzbühel. Hierzu ist auch das Publikum eingeladen, denn neben der internationalen Jury wird auch das Publikum einen Preis vergeben. (TT)