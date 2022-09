Vorläufiger Kompromiss für Kufsteiner Eishalle gefunden

Kufstein – Die Kufsteiner Eishalle wird für den Hockey-Meisterschaftsbetrieb am 23. September öffnen, zugleich bleibt aber die Außeneisfläche für die diesjährige Saison geschlossen. Ein Beschluss, dem im Kufsteiner Stadtrat eine recht heftige Diskussion vorangegangen sein soll. Es gab in der Kommunalpolitik durchaus Stimmen, die weitaus großzügiger mit dem Öffnen sein wollten. Angesichts der extrem steigenden Strom- und Energiekosten und einem allgemeinen Aufruf zum Einsparen war für Bürgermeister Martin Krumschnabel eine Betriebsbeschränkung notwendig. Es werden übrigens noch weitere Bereiche folgen, wo eingespart wird, kündigt der Bürgermeister an.