Landeck wird zum am Wochenende Übungsplatz der Lebensretter

Die Rettungsorganisationen üben in realistischen Simulationen den Ernstfall.

Die Übung ist Teil der Ausbildung des Roten Kreuzes. Rund 100 Sanitäter werden zu Katastrophenhelfern geschult und können dabei in realistisch nachgestellten Situationen ihr theoretisches Wissen praktisch umsetzen. Bis in die Nacht wird an den verschiedensten Schauplätzen geübt.