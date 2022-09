Finanzminister Brunner: „Dramatische“ Lage in Wien, Strom-Preisbremse in Sicht

Finanzminister Magnus Brunner: Nach dem Wirbel in Wien ging es ins malerische Alpbach.

Alpbach, Wien – In den nächsten Tagen soll die geplante Strom-Preisbremse endgültig ausverhandelt sein, kündigt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gegenüber der TT an. Pro Haushalt wird eine noch nicht ganz feststehende Stromverbrauchs-Menge zum vom Staat gestützten günstigeren Preis abgegeben. Brunner rechnet damit, dass das den Bund „einen einstelligen Milliardenbetrag“ kosten wird.

Seit gestern werden der Klima- und Anti-Teuerungsbonus an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt. Erwachsene bekommen 500 Euro, Kinder 250. Wer eine Kontonummer in FinanzOnline eingetragen hat oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, bekommt das Geld auf sein Konto. 1,2 Mio. Österreicher, deren Daten nicht bekannt sind bzw. die kein Konto haben, erhalten den Bonus in Form von Gutscheinen.