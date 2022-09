Aus Seefelder Astoria wird Sacher-Resort: Eröffnung Mitte September

Elisabeth Gürtler (Mitte) führt ab Mitte September das erste Sacher-Hotel Tirols. Vor sieben Jahren hat sie die Hotels in Wien und Salzburg ihren Kindern Alexandra Winkler und Georg Gürtler übergeben.

Wien, Seefeld – Einen „Meilenstein in der Geschichte der Sacher-Hotels“, verkündete gestern die Astoria-Eigentümerin und ehemalige Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler bei einem Pressegespräch im Hotel Sacher in Wien. Das Fünf-Sterne-Haus Astoria Resort Seefeld wird nämlich ab 15. September zum Alpin Resort Sacher Seefeld-Tirol. Damit wird es neben den Sacher-Hotels Wien und Salzburg erstmals auch einen Ableger des Luxushotels in Tirol geben.