G7-Finanzminister brüten über Preisdeckel auf russisches Öl

Die G7 werden sich für eine Obergrenze aussprechen, ohne die genaue Höhe schon festzulegen, wie ein anderer G7-Vertreter ausführte. Danach werde versucht, weitere Partner für das Vorhaben zu finden. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner will sich zu dem Thema am Nachmittag äußern.

Die G7-Gruppe - Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die USA, Kanada und Japan - will nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Öleinnahmen Russlands begrenzen. Gleichzeitig soll aber weiterhin Öl gehandelt werden können und größere Preissprünge vermieden werden. US-Vorstellungen zufolge sollen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und der Transport von Ölladungen zusammengefasst werden. Ein Cargo-Unternehmen oder Importeur soll diese Dienstleistungen dann nur noch bekommen, wenn sie sich an eine noch zu bestimmende Obergrenze für russisches Öl halten.

Schiffsversicherungen werden vor allem am Finanzplatz London ausgehandelt. Analysten zufolge können aber Alternativen hierzu gefunden werden, so dass sich die Maßnahmen des Westens am Ende als ineffizient erweisen könnten. Selbst G7-Vertreter räumen ein, dass idealerweise die wichtigen Ölabnehmer China und Indien an Bord sein müssten. Das gilt aber nicht als übermäßig wahrscheinlich.