FPÖ plakatiert jetzt Abwerzger und Mattle im „Duell um Tirol”

Innsbruck ‒ FPÖ-Chef Markus Abwerzger präsentierte am Freitag die zweite Plakatwelle seiner Partei. Der jetzt als blauer Landeshauptmannkandidat auftretende Abwerzger fordert dabei den ÖVP-Spitzenkandidaten Anton Mattle zum Duell heraus. Das wird auch plakativ so dargestellt und Mattle blass in den Hintergrund gerückt.

Der FPÖ-Parteiobmann will so seine Wählerschaft („Alle gegen die FPÖ, aber wir allein gegen die ÖVP“) mobilisieren. Erneut betonte der freiheitliche Landeschef, dass es ihm darüber hinaus um eine inhaltliche Auseinandersetzung gehe.

"Ich möchte Landeshauptmann werden in diesem wunderschönen Land Tirol", so der 47-jährige Rechtsanwalt. Er erinnerte daran, dass die Freiheitlichen in Umfragen bereits auf Platz zwei liegen würden - zuletzt wies ihnen eine Befragung 20 Prozent aus, der ÖVP 26 Prozent. "Der Abstand zur ÖVP ist drastisch geschrumpft. Jeder, der es sich in einer solchen Situation nicht zutraut, als Landeshauptmannkandidat zu kandidieren, sollte gar nicht erst antreten", meinte Abwerzger zudem mit einem Seitenhieb auf SPÖ-Chef Georg Dornauer.