Wer tritt durch diese Tür? Diese sieben Kandidaten wollen in die Hofburg

Wien – Die Tapetentür in der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg ist zum Sinnbild für das Amt des österreichischen Staatsoberhaupts geworden. Hier empfängt noch bis Jänner Amtsinhaber Alexander Van der Bellen Gäste. Hier bauen die Fernsehteams ihre Kameras auf, wenn es in der Regierung kriselt. Van der Bellen will um weitere sechs Jahre als Staatsoberhaupt verlängern. Sechs Gegenkandidaten wollen das verhindern.

Michael Brunner (61) ist Jurist. Er kam über den Protest gegen die Corona-Maßnahmen in die Politik. 2021 war er Mitbegründer und ist jetzt Bundesobmann der Partei MFG (Menschen – Freiheit – Grundrechte). Bei der Landtagswahl in Oberösterreich schaffte die Liste 6,2 Prozent der Stimmen. Auch in Tirol steht die Partei am 25. September am Stimmzettel.