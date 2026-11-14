Rätseln quer durch Mittelerde: Das große „Herr der Ringe"-Quiz

Oscars, Orks und Olifanten: Das Fantasy-Meisterwerk aus der Feder von J. R. R. Tolkien eroberte vor genau 25 Jahren die Leinwände. Fühlt ihr euch heute noch trittsicher in den Minen von Moria, oder riskiert ihr doch einen Blick in den Palantir? Testet euch im großen „Herr der Ringe"-Quiz.