Vor 25 Jahren im Kino
Rätseln quer durch Mittelerde: Das große „Herr der Ringe“-Quiz
Dieser Zauberer dürfte nicht nur eingefleischten „Herr der Ringe“-Fans bekannt sein.
© Warner
Oscars, Orks und Olifanten: Das Fantasy-Meisterwerk aus der Feder von J. R. R. Tolkien eroberte vor genau 25 Jahren die Leinwände. Fühlt ihr euch heute noch trittsicher in den Minen von Moria, oder riskiert ihr doch einen Blick in den Palantir? Testet euch im großen „Herr der Ringe"-Quiz.
Das große "Herr der Ringe"-Quiz
Vor über zwei Jahrzehnten eroberte J. R. R. Tolkien mit seinem Fantasy-Meisterwerk die Leinwände. Findet heraus, ob ihr nach wie vor mit Wissen glänzen könnt oder ob ihr euch noch einmal durch das "Silmarillion" kämpfen müsst.
Frage 1 von 16:
Gandalf ist einer der Istari. Wieviele von ihnen gibt es?
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