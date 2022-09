Gewalt an Frauen nimmt extrem zu, Beratungszentrum Kitzbühel ringt um Geld

Diskutierten über Gewalt an Frauen: Renate Magerle, Marianne Hörl, Veren­a Hauser, Martin Reisenzein und Eva Pawlata (von links).

St. Johann i. T. – In Tirol und natürlich auch im Bezirk Kitzbühel suchen immer mehr Mädchen und Frauen Schutz vor Gewalt. Das belegen die Zahlen ganz eindeutig, die gestern von verschiedensten Stellen aufgezeigt wurden.

Großes Hindernis ist, wie berichtet, dass der Verein keine anerkannte Frauenservicestelle ist. „Wir erfüllen alle Kriterien bis auf eines: Wir bräuchten gleich viel Förderung einer Gebietskörperschaft wie die zu erwartende Förderung des Bundes. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz“, ärgert sich Magerle. Der vergleichbare Verein Evita in Kufstein habe im Jahr 2021 vom Land eine Subvention von 88.780 Euro bekommen, obwohl es im Bezirk Kitzbühel 1000 Nächtigungen mehr von Frauen in den Notwohnungen gab.