Vor Verfassungsreferendum in Chile: Hunderttausende auf den Straßen

Anhänger der neuen Verfassung demonstrierten in Santiago.

Santiago de Chile – Knapp vor der historischen Abstimmung am Sonntag haben Befürworter und Gegner einer neuen Verfassung für Chile ihren Wahlkampf mit Großveranstaltungen beendet. 250.000 bis 500.000 Menschen folgten laut dem Nachrichtenportal amerika21.de am Freitag (Ortszeit) dem Aufruf des Lagers "Apruebo" ("Ich stimme zu") zum Wahlkampfabschluss ins Zentrum von Santiago. Gleichzeitig fand auch der von rechten Parteien organisierte Wahlkampfabschluss des ablehnenden Lagers "Rechazo" statt.

Namhafte Künstler wie Illapu, Inti-Illimani und Ana Tijoux traten auf, um für die ausgearbeitete neue Verfassung zu werben. Organisiert und getragen wurde die Wahlkampagne von linken Parteien, Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Künstlern und Schüler-, sowie Studierendenvertretungen. An der Gegenveranstaltung von "Rechazo" nahmen Organisatoren zu Folge etwa 700 Leute teil, welche im Nachhinein als geschlossene Veranstaltung deklariert wurde.

Eine große Diskrepanz der Teilnehmerzahl bei Kundgebungen, Solidaritätsaktionen und Demonstrationen zwischen beiden Wahlalternativen war laut dem auf Lateinamerika spezialisierten Portal in der zurückliegenden Kampagne keine Seltenheit und zeigte sich in allen Regionen Chiles. Trotz der vielen Menschen, die für die Verfassungsreform auf die Straße gehen, sagen Umfragen einen klaren Sieg des gegnerischen Lagers mit 55 bis 62 Prozent voraus.

Die Auseinandersetzungen um die neue Carta Magna wird sowohl in den sozialen Medien als auch auf den Straßen mit Erbitterung geführt. Falschmeldungen und Bots in den sozialen Netzwerken, aber auch die Festnahme des Mapuche-Anführers Héctor Llaitul in Concepción, eine Performance bei einer Veranstaltung des "Apruebos", welche angeblich die chilenische Fahne entwürdigte und der Faustschlag eines republikanischen Abgeordneten gegen den Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses bestimmten diese Woche die Schlagzeilen und wurden im Vorfeld der Wahl stark diskutiert.