Thiem schiebt Challenger ein und fehlt deshalb im Davis Cup

Dominic Thiem tritt nach seinem Erstrundenscheitern bei den US Open übernächste Woche auf der Challenger-Tennistour in Rennes an. Das kündigten die französischen Veranstalter am Samstag an. Anschließend hat der frühere Weltranglisten-Dritte die ATP-Turniere in Metz (ab 19.9.) und Tel Aviv eingeplant.

Damit ist auch klar, dass Thiem, der am Samstag seinen 29. Geburtstag feierte, auf jeden Fall gleich in Frankreich bleiben wird. Für den Heim-Davis-Cup gegen Pakistan am 16./17. September in Tulln, bei dem Österreich auch ohne ihn zu favorisieren ist, kommt Thiem damit nicht in Frage. Sowohl in Rennes, als auch in Metz wird auf Hartplatz in der Halle gespielt. (APA)