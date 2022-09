Drei Menschen bei Abstürzen in Kals, Kappl und Kirchdorf schwer verletzt

Kals, Kappl, Kirchdorf – Am Samstag sind in Tirol bei Abstürzen in den Bergen drei Personen schwer verletzt worden. Eine 31-jährige Frau stolperte beim Wandern in Kals am Großglockner und stürzte 20 Meter weit über steiles Felsgelände ab. Sie erlitt laut Polizei schwere Schulter- und Kopfverletzungen. In Kirchdorf wurde ein 34-jähriger Bergführer schwer am Rücken verletzt, als in einer Kletterwand ein Tritt brach und er ebenfalls 20 Meter tief abstürzte. In Kappl stürzte ein 81-jähriger Mann und verletzte sich schwer am Kopf.