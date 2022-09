Play-offs oder Saison-Aus: Raiders fahren zum „Showdown“ nach Berlin

Berlin – Am letzten Spieltag im Grunddurchgang der European League of Football geht es für die Swarco Raiders Tirol um alles oder nichts – um die Play-off-Teilnahme oder das Ende der Spielzeit. Der Partie heute (15 Uhr/live Puls24) bei den Berlin Thunder kommt Finalcharakter zu. „Es kommt zum absoluten Showdown. Uns war von Anfang an klar, dass der Weg in die Play-offs ein harter werden würde. Wir haben es nun selbst in der Hand, gleich in unserer ersten Saison in der European League of Football in die Postseason einzuziehen“, erklärte Raiders-Headcoach Kevin Herron.