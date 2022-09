Wohnmobil kippte auf Inntalautobahn um: Vierköpfige Familie bei Radfeld verletzt

Innsbruck – Eine vierköpfige Familie war am Sonntagvormittag auf der Inntalauobahn (A12) im Wohnmobil in Richtung Kufstein unterwegs. Am Steuer saß die 40-jährige Mutter. Laut Polizei war sie wohl kurz abgelenkt und geriet deshalb bei Radfeld mit dem Fahrzeug auf den Grünstreifen.