Mindestens 65 Tote nach Erdbeben in Südwestchina

Das Beben verursachte schwere Schäden – im Bild ist ein Parkplatz in Hailuogou zu sehen.

Peking – Bei einem Beben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Ferner wurden rund 200 Menschen verletzt, mehr als 50 davon schwer. Die Erdstöße am Montag erreichten nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,8. Besonders betroffen waren die Kreise Luding, Kangding, Jiulong, Yajiang und Danba mehr als 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu.

Mehr als 250 Häuser wurden zerstört. Es kam auch zu Erdrutschen. Viele Straßen waren am Dienstag noch blockiert. Auch wurden die Strom- und Wasserversorgung sowie Kommunikationsverbindungen unterbrochen. Eine großangelegte Such- und Rettungsaktion ist angelaufen. Tausende Helfer beteiligten sich an den Bergungsarbeiten. Die Behörden mobilisierten auch Einheiten der Volksbefreiungsarmee.