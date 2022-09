Von der „Oach“ nach Pittsburgh: Jenbacher braut Bier in den USA

Brauerei mit Geschichte: Seit mehr als 150 Jahren wird am Gelände der „Penn Brewery“ Bier gebraut. Die alten Gebäude wurden in den 1980ern restauriert.

Nach der Arbeit sei er immer schon gerne in die „Penn Brewery“ in Pittsburgh gegangen. Die Gaststube und das hauseigene Bier haben Stefan Nitsch an seine Kindheit in Jenbach erinnert. Seine Mutter arbeitete in einem Lokal, als kleiner Bub hätte er sie dort oft nach der Schule besucht.