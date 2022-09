Durchschnittlicher Gebrauchtwagenpreis stieg in Österreich um 3700 Euro

Wien – Wer sich einen Gebrauchtwagen zulegen will, hat dafür zuletzt tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Gebrauchtwagenpreise in Österreich lagen im August im Schnitt bei 27.472 Euro, ein Plus von 15,6 Prozent oder 3700 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus Marktdaten der Gebrauchtwagenplattform AutoScout24 hervor.