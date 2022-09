Mit Efeu, wildem Wein und Blumen: Erste „grüne" Lärmschutzwand an der A12

Stefan Gieselbrecht (links) von der gleichnamigen Firma aus Vorarlberg und Elisabeth Mair, Regionalleiterin der ASFINAG Bau Management GmbH in Tirol, stellten in Kramsach die neue Lärmschutzwand vor, die jetzt zwar noch etwas karg erscheint, aber bald schon voll begrünt sein soll.

Kramsach – Es grünt so grün entlang der A12 – zumindest schon bald. Bei Kramsach entsteht derzeit entsteht die erste begrünte Lärmschutzwand an der Inntalautobahn auf einer Länge von rund 425 Metern. Das Ziel: einen „Grüngürtel“ zu schaffen, der sowohl ökologisch, optisch als auch funktionell allen Ansprüche an einen nachhaltigen und vor allem funktionellen Lärmschutz erfüllt, wie die Asfinag in einer Aussendung mitteilte. Die Bauarbeiten wurden im Juli gestartet und sollen mit Herbst zu Ende sein.