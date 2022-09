IAEA warnt vor Nuklearunfall in ukrainischem AKW Saporischschja

Kiew – Die Lage rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja sorgt weiter für große Unsicherheit. Die Internationale Atomenergiebehörde forderte auch wegen eines erneuten Artilleriebeschuss des AKWs am Dienstag schnelle Maßnahmen, um einen möglichen Atomunfall zu verhindern. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. "Wir haben das Kraftwerk nicht beschossen", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in der ZiB2 des ORF.

Vor dem UNO-Weltsicherheitsrat in New York schlug IAEA-Chef Rafael Grossi nach seiner Reise zum AKW Saporischschja Alarm. "Wir spielen mit dem Feuer und etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren." Der Beschuss des Gebäudes sei extrem gefährlich. Militärfahrzeuge in den Gebäuden der Anlage müssten entfernt werden, erklärte Grossi weiter. Auch die externe Stromversorgung der Reaktoren müsse sichergestellt werden, um unter anderem die Kühlung des AKWs zu gewährleisten.

UNO-Generalsekretär António Guterres forderte die Kriegsparteien auf, sich auf eine kampffreie Zone um das AKW zu einigen. "Russische und ukrainische Streitkräfte müssen sich verpflichten, keine militärischen Aktivitäten in Richtung des Werksgeländes oder vom Werksgelände aus durchzuführen", plädierte Guterres vor dem UNO-Sicherheitsrat. Die Anlage in Saporischschja und ihre Umgebung dürften kein Ziel oder Plattform für militärische Operationen sein, es müsse eine Einigung über eine entmilitarisierte Zone geben, forderte der Portugiese.

Der russische Angriffskrieg dauert inzwischen seit 195 Tagen an. In dieser Zeit seien 50.150 russische Soldaten getötet worden, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag per Facebook mit. Außerdem will die ukrainische Armee 2.077 Panzer, 4.484 gepanzerte Fahrzeuge, 236 Flugzeuge und 207 Hubschrauber abgeschossen haben. Unabhängige Bestätigungen für diese Angaben gibt es allerdings keine. (APA/dpa/Reuters)