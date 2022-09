Wanderin verletzte sich in Eben am Fuß: Bergrettung brachte Frau ins Tal

Eben am Achensee – Gemeinsam mit ihrem Ehemann unternahm am Mittwoch eine 69-Jähriger eine Wanderung von Eben am Achensee auf die „Dalfazalm". Gegen 12.50 Uhr machten sich die beiden auf den Rückweg. Beim Abstieg auf dem Wanderweg kam ihnen eine Wandergruppe entgegen. Die Österreicherin wich aus, knickte mit dem Fuß um und verlor das Gleichgewicht. Dann rutschte die 69-Jährige etwa drei Meter über eine Böschung ab.