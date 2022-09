TT-Leitartikel zum Sportland Tirol: Der reale Sport und der virtuelle Jubel

Was Sport nicht alles ist: Leistung. Wettkampf. Miteinander. Gesundheitsvorsorge. Lebensschule. Emotion. Integration. Gewaltprävention. Wirtschaftsfaktor. Tourismusmotor. Arbeitsplatzgarant. Nicht ohne Stolz präsentierte das Sportministerium diesen Sommer eine Studie (aus dem Jahre 2019), welche Österreich als Europameister auswies. In keinem anderen EU-Land sei die sportive Wertschöpfung (6,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts/BIP) höher als hierzulande. In Tirol sind es gar 21 Prozent. Heißt so viel, dass durch die Vernetzung mit der Sportartikelproduktion, dem Sporttourismus, dem Sportartikelhandel, der Bauwirtschaft etc. jeder fünfte Euro mittel- oder unmittelbar durch den Sport erwirtschaftet wird.