Anklage gegen früheren Trump-Gefährten Bannon in New York erwartet

New York – Die New Yorker Staatsanwaltschaft will gegen den früheren Chefstrategen von Ex-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, Anklage erheben. Generalstaatsanwältin Letitia James kündigte am Donnerstag eine Pressekonferenz für 19 Uhr MESZ an, bei der Details zu den Anklagepunkten gegen Bannon und die Organisation "We Build the Wall" verkündet werden sollten. Bannon stellte sich am Morgen den Behörden.