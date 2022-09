Weltpremiere von Ulrich Seidls „Sparta" in Toronto abgesagt

Erfolgsregisseur Ulrich Seidl steht in der Kritik. © APA

Toronto, Wien – Eigentlich hätte Ulrich Seidls neues Werk „Sparta" am heutigen Freitag auf dem 47. Toronto International Film Festival (TIFF) in Kanada seine Weltpremiere feiern sollen. Nach der durch eine Spiegel-Recherche angestoßenen Diskussionen um die Umstände der Dreharbeiten mit jugendlichen Laiendarstellern in Rumänien wird das Werk nun aber doch nicht in Kanada zu sehen sein.

„Das TIFF wird 'Sparta' unter der Regie von Ulrich Seidl nicht länger zeigen", teilte das Filmfestival in einem knappen Statement mit, das der APA vorliegt: „Alle öffentlichen und die professionellen Screenings wurden gestrichen."

Seidl muss sich aktuell aber mit einer Debatte um die Drehbedingungen auseinandersetzen, hat der Spiegel jüngst doch massive Vorwürfe seitens der jugendlichen rumänischen Laiendarsteller und deren Familien thematisiert. Sie seien nicht korrekt über das Filmthema Pädophilie informiert worden, Kinder am Set hätten sich unwohl gefühlt.

Der 69-jährige Kultregisseur selbst hat das aufs Schärfste zurückgewiesen und seinerseits rechtliche Schritte angekündigt. Laut Medienberichten sollen in Rumänien bereits eingestellte Ermittlungen nun wieder aufgenommen worden sein.

Filmfestival von San Sebastian

Unklar ist nun einstweilen, ob „Sparta" dennoch wie geplant kommende Woche beim Filmfestival von San Sebastian zu sehen sein wird, wo das Geschwisterwerk zu Seidls vergangenem Film „Rimini" in den Wettbewerb berufen wurde. Gegenüber der APA hatte das am 16. September eröffnende Festival erst am Dienstag betont, an der Vorführung festhalten zu wollen. „Wenn jemand Beweise für ein Verbrechen hat, sollte er dies der Justiz melden. Nur ein Gerichtsbeschluss könnte dazu führen, dass wir eine geplante Vorführung aussetzen", antwortete die Festivalleitung auf Anfrage der APA.