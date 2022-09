Charles III. und die weitere Thronfolge: Das sind die neuen Titel bei den Royals

London - Der Tod der britischen Königin Elizabeth II. ist ein einschneidendes Ereignis. Das lässt sich auch an den Namen und Titeln der Royals ablesen. Der älteste Sohn der Queen, der jahrzehntelang Thronfolger war, ist nun König Charles III. Seine Erklärung zum Tod seiner Mutter war mit "Seine Majestät der König" unterzeichnet.

Charles' Frau Camilla trägt nun den Titel "Queen Consort", also "Königsgemahlin". Das hatte Elizabeth II. dieses Jahr noch geregelt. Dies sei ihr "aufrichtiger Wunsch", ließ Elizabeth II. am 6. Februar, einen Tag vor ihrem 70. Thronjubiläum, verkünden. Zuvor war damit gerechnet worden, dass Charles' Frau nur als "Prinzgemahlin" tituliert würde - sie also nicht die Bezeichnung "Queen" tragen würde wie ihre Vorgängerinnen.