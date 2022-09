Alle Tore und Highlights: Kufstein nach 2:0 in Kitzbühel wieder Tabellenführer

Kitzbühel – Platz nicht bespielbar – wegen des abgesagten Heimspiels gegen die Reichenau musste Silz/Mötz am Freitag tatenlos zuschauen, wie sich der bis dato punktgleiche Verfolger Kufstein durch einen 2:0-Sieg beim weiter glücklosen Kitzbühel die Tabellenführung in der tt.com Regionalliga Tirol schnappte. In einer umkämpften Begegnung brachte Bojan Margic die Festungsstädter mit Nachschuss in Führung (31.). Zuvor hatte Kitzbühel-Goalie Nazar Penkovets einen Schuss von Engincan Gündogdu pariert.