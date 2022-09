Radfahrer schlitterte auf nasser Straße in Itter gegen Leitschiene

Itter – Schwer verletzt musste ein 52-jähriger Brite am Freitag nach einem Sturz mit dem Rad in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert werden. Der Mann war mit seinem Rennrad auf der L206 talwärts unterwegs, als er plötzlich auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung zu Sturz kam.