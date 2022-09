Mehrere Fälle von Körperverletzung in Innsbruck beschäftigen die Polizei

Innsbruck – Gleich mehrere Fälle von Körperverletzung beschäftigen die Polizei in Innsbruck. Kurz vor Mitternacht kam es am Freitag in einer Wohnung zu einem Streit zwischen zwei Marokkanern. Ein 27-Jähriger soll laut Polizei einem stark alkoholisierten 31-Jährigen mit einem Messer eine Schnittverletzung im Bereich der rechten Hand und mehrere, vorwiegend oberflächliche Schnittverletzungen im Bereich des Kopfes zugefügt haben. Anschließend ergriff er die Flucht. Der 31-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Er erlitt eine schwere Verletzung im Bereich des rechten Mittelfingers. Eine Fahndung nach dem 27-Jährigen verlief vorerst negativ.

Ladendieb schlug zu

Entgeltliche Einschaltung

Beim Versuch, einen Ladendieb anzuhalten, schlug dieser dem 29-jährigen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes ins Gesicht und warf einen Aschenbecher sowie ein Tablett in die Richtung des Opfers. Der 29-Jährige wurde dabei im Gesicht verletzt (u.a. Nasenbeinbruch und Prellungen). Der 39-jährige Österreicher flüchtete, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden.

In einem Lokal in Innsbruck kam es am Freitag kurz vor Mitternacht zu einem Streit. Eine 55-jährige Österreicherin wurde aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Daraufhin verletzte sie die 57-jährige Wirtin mit einem Weinglas. Sie wurde mit Schnittwunden am linken Unterarm in die Klinik gebracht.

In der Nacht auf Samstag kam es vor einem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Serben und einem 19-jährigen Österreicher. Dabei schlug der Jüngere dem Älteren mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde in die Klinik gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen Anzeigen an die zuständigen Behörden.

5 x 1 Snow Card Tirol gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Unbekannter schlug 20-Jährige