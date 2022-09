Neuauflage mit Technikfeuerwerk: Nissans X-Trail fährt steil nach oben

Am Dienstag präsentierte Nissan seinen neuen X-Trail. Das SUV ist bis zur letzten Schraube neu konstruiert und zeigt schon vom optischen Auftritt her ein neues Format in Richtung Klassenaufstieg.

Als zweites Nissan-Modell in Europa fährt der X-Trail nämlich auch mit e-POWER vor. Das exklusiv von Nissan angebotene Antriebssystem erzeugt ein vollelektrisches Fahrgefühl, ohne dass ein externes Aufladen möglich und nötig ist. Das funktioniert so: e-POWER besteht aus einer Hochleistungsbatterie und einem integrierten Antriebsstrang, der einen 116 kW (158 PS) starken 1,5-Liter-Turbobenziner mit variablem Verdichtungsverhältnis, einen Stromgenerator, einen Wechselrichter und einen 150-kW-Elektromotor umfasst. Der Benzinmotor wird dabei ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt (!), während das E-Aggregat stets die Räder antreibt. Nissan verspricht Kraftstoffeffizienz (6,5 Liter bei 213 PS und Allradantrieb), da der Verbrenner immer im optimalen Drehzahlbereich betrieben wird.

Koppeln kann man das System an einen Allradantrieb, der es in sich hat. Das e-4ORCE-System entwickelt dank eines zusätzlichen 100-kW-Elektromotors an der Hinterachse eine Gesamtleistung von 157 kW (213 PS) – und beschleunigt damit in sieben Sekunden von null auf 100 km/h. Das hintere Drehmoment reagiert 10.000-mal schneller als bei einem mechanischen Allradsystem. Für perfektes Verhalten auf Asphalt und Schnee optimiert das System nicht nur das Drehmoment vorne und hinten, sondern steuert auch die Bremsen aller vier Räder unabhängig voneinander.