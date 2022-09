Alkolenker stürzte bei Reutte rund zehn Meter über Böschung ab

Reutte – Ein Fahrzeugabsturz ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Fernpassstraße bei Reutte. Gegen 16.05 war ein 25-jähriger Österreicher mit seinem Auto in Richtung Heiterwang unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er über den rechten Fahrbahnrand hinaus, durchstieß die Leitplanke und stürzte etwa zehn Meter über die dahinterliegende Böschung ab. Der Pkw blieb auf der darunter verlaufenden Fahrbahn seitlich liegen.