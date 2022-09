Barca weiter in Torlaune, Cadiz-Torwart mit vollem Einsatz bei Fan-Notfall

Cadiz – Robert Lewandowski hat sich wenige Tage vor dem Königsklassen-Wiedersehen mit seinem Ex-Club Bayern München einmal mehr in Torlaune gezeigt. Beim 4:0 (0:0)-Erfolg seines FC Barcelona beim punktelosen Schlusslicht Cadiz kam der Pole in der 57. Minute für Memphis Depay und traf schon acht Minuten später zum 2:0. Im Finish assistierte er Ansu Fati beim dritten Gästetor (86.). Das 1:0 hatte Frenkie de Jong besorgt (55.), zum Endstand traf Ousmane Dembele (92.).

Für Lewandowski war es der sechste Ligatreffer, in der Champions League war ihm in dieser Woche beim 5:1 gegen Pilsen ein Triple gelungen. Barcelona führt die Tabelle mit 13 Punkten aus fünf Spielen an. Am Sonntag haben David Alaba und Real Madrid (12) die Chance, mit einem Heimsieg über RCD Mallorca wieder an den Katalanen vorbeizuziehen.