„Meine glücklichste Zeit“: Marc Pircher feiert 30-Jahr-Jubiläum mit Benefiz

Von Hubert Trenkwalder

Wattens – Es hat schon so viele wichtige Tage gegeben im Leben von Marc Pircher. Aber der kommende Donnerstag (15.9.) wird zweifelsohne ein ganz besonderer. 30 Jahre Erfolgsgeschichte werden im Haus Marie Swarovski um 19.30 Uhr getreu dem Motto „Musi­k trifft Zauberei“ gefeiert, mit musikalischen Freunden, Fans und langjährigen Wegbegleitern, und das alles zu einem wohltätigen Zweck. Marc bringt es im TT-Gespräch auf den Punkt: „Ich hatt­e in meinem Leben so viel Glück, und ich nutze mein­e Chancen, etwas zurückzugeben, so oft ich kann.“

Die großartige Karriere des Zillertalers ist nicht in zwei Zeilen zu beschreiben. Gold- und Platinauszeichnungen, unzählige große Live-Konzerte, eigene TV-Shows und natürlich der Sieg beim Grand Prix der Volksmusik sind nur einige der Meilensteine jenes Künstlers, der in früheren Jahren nahezu rastlos ein Turboprogramm abspulte. Absoluter Höhe­punkt seiner Laufbahn war der Mega-Hit „Sieben Sünde­n“, der Marc dann auch international in neue Sphären katapultierte.

Bei durchschnittlich über 300 Terminen im Jahr und 30 Alben in 30 Jahren bleibt naturgemäß anderes auf der Strecke, wie zum Beispiel das Privatleben. „Ich habe die Kurve gekriegt. Mit meiner Frau Martina habe ich den richtigen Menschen gefunden, dadurch habe ich auch viel mehr zu mir selbst gefunden“, weiß der vierfache Familien­vater zu berichten. „Und die Zwangspause durch Corona hat mir dann auch noch einmal die Augen geöffnet. Es gibt noch etwas anderes als die Bühne und Vollgas.“

Doch für Donnerstag ist natürlich genau Letzteres angesagt. Mit dabei sind neben vielen weiteren Überraschungen Tirols Schlagerkönigin Petra Frey und der „Rockstar der Magie“, Ben Hyven.

Als Veranstalter legt sich wieder der Benefizverein Reini Happ & Freunde ins Zeug: „100 Prozent des Reinerlöses kommen zwei heimischen in Not geratenen Familien zugute“, so Happ. „Wir wünschen uns natürlich ein volles Haus und danken schon im Voraus allen Unterstützern.“