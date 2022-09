Frauen, Kunst und Kultur in den Bögen

Innsbruck – Der Kulturbogen 55 in Innsbruck startet seine Herbstreihe „Frauen.Kunst.Kultur.“ am 15. September mit einer Lesung und Vernissage von Pamela Rußmann (Beginn: 19 Uhr).

Ihren Blick auf Frauen in der vollen Komplexität ihres Daseins schärft sie seit fast zwei Jahrzehnten. Pamela Rußmann erzählt mit ihren Fotos Geschichten. Sie lebt und arbeitet in Wien und in der Steiermark.