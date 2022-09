Wo ein Wille, da viele Höhenmeter: 28-Jähriger Völser auf Rekordjagd

Am 29. August feierte Lang 1.000.000 Höhenmeter.

Vor wenigen Tagen, am 29. August, hat Kevin Lang gefeiert. Mit einer Flasche Champagner in traumhafter Kulisse vor der Innsbrucker Nordkette. Den edlen Tropfen hat ein Freund spendiert, Lang wird wohl nicht viel davon getrunken haben. Denn derzeit bestimmt ein anderes Getränk sein Leben: „Ein isotonisches Sportgetränk der Marke Sportlabor.“

Klingt weit weniger prickelnd, ist dafür allerdings leistungssteigernd. Und damit kommt man der Sache, die den 28-Jährigen seit Jahresbeginn antreibt, schon näher. Lang will 2022 nämlich so viele Höhenmeter wie möglich bewältigen. Am 29. August 2022 waren es bereits 1.000.000. Womit sich ganz klar abzeichnet: Bis zum letzten Tag des Jahres werden es noch einige mehr werden.