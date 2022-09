Die Haie sehnen den Auftakt herbei: 4:0 gegen Pioneers Vorarlberg

Die Haie-Fans sahen am Sonntag nach Asiago ein zweites Team in der Tiwag-Arena, das man hinter sich lassen sollte. Das siebente Testspiel und der vierte Sieg in der Vorbereitung dürften kein Maßstab für den Heim-Auftakt in der ICE Hockey League gegen Rekordmeister KAC sein. „Da können wir nur überraschen“, weiß Vorstandsmitglied Markus Bär.