Pavillon-Vorplatz erinnert an Zammer Musiklegende Josef Netzer

Zams – Einstimmig. So fiel der Beschluss des Zammer Gemeinderats zur Umbenennung des Musikpavillon-Vorplatzes am vergangenen Montag aus. Künftig soll dieser den Namen „Josef-Netzer-Platz“ tragen.

Einem vermeintlich schnellen Beschluss geht jedoch eine lange Geschichte über eine Zammer Musiklegende voraus. „Josef Netzer ist eine musikalisch hochgeschätzte Persönlichkeit, die in ihrer Heimat einst in Vergessenheit geraten ist“, sagt Stephan Wohlfarter, Obmann der Musikkapelle Zams. Netzer wurde im 19. Jahrhundert als Zammer geboren und stieg schon bald zu einem europaweit anerkannten Komponisten auf. Vor 40 Jahren wurde bei einem Konzert der Musikkapelle Zams ein erster Versuch der Wiederentdeckung unternommen, 2014 wurde schließlich ein Jubiläumsjahr zu Ehren Netzers veranstaltet. „Den Komponisten und seine Musik der Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden“ – daran soll laut Wohlfarter auch eine Netzer-Statue von Künstler Christian Moschen am Vorplatz erinnern.