Hans Embacher ist neuer Kitzbüheler Bezirksjägermeister

Kirchberg i. T. – Hans Embacher aus Hopfgarten/Kelchsau ist der neue Bezirksjägermeister im Bezirk Kitzbühel. Er konnte sich am vergangenen Samstag bei der Neuwahl in Kirchberg gegen Horst Arnold Kraisser aus St. Johann mit 214 zu 32 Stimmen bzw. 87 zu 13 Prozent durchsetzen. Hermann Portenkirchner aus Hochfilzen wurde zu seinem Stellvertreter gewählt, Marlene Beltermann aus Kirchdorf zur Kassierin. Martin Antretter stand nach 20 Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wahl, Embacher war zuletzt dessen Stellvertreter. „Nicht dass wir jagen, sondern wie wir jagen, steht im Vordergrund, und so sieht uns auch die Gesellschaft“, will Embacher eine gute Zusammenarbeit zwischen den Grundbesitzern, den Interessenvertretungen und der Jagdbehörde. Es sei ein eindeutiges Votum für seine Person gewesen und er rufe alle zu einem künftigen Miteinander auf. (mm)