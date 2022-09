Ombudsmann warnt: Kündigungsportal ist Service, den es nicht braucht

Ganz einfach kündigen per Mail: In den meisten Fällen reicht das auch, sagen Internet-Experten.

Innsbruck – Ein Abo zu kündigen, sollte ganz einfach sein und ist es in den meisten Fällen auch. Kosten dürfen dabei keine anfallen, sagt Karl Gladt, Leiter der Internet-Ombudsstelle, einer staatlich anerkannten Einrichtung für Verbraucherschlichtung. Idealerweise genügt dafür eine per E-Mail verschickte Nachricht. Doch es mehren sich die Beschwerden, wonach Konsumenten ungewollt und offensichtlich auch unbewusst kostenpflichtige Verträge mit speziellen Kündigungsportalen abschließen, die diese Aufgabe für sie übernehmen. In einem Fall war eine Tirolerin sogar überzeugt, ihre Kündigung selbst per Mail verschickt zu haben. Doch es stellte sich heraus, dass die gesamte Korrespondenz über eine Plattform – in ihrem Fall volders.de mit Sitz in Berlin – ablief.