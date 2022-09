Novartis investiert 75 Mio. Euro in zwei neue Anlagen in Tirol

Insgesamt investiert Novartis an drei Standorten in Europa in den kommenden Jahren rund 300 Mio. Euro in die Entwicklung moderner Biopharmazeutika. Neben Schaftenau seien weitere Investitionsschwerpunkte auch am Novartis Campus in Basel (Schweiz) und in Mengeš (Slowenien) geplant, hieß es am Montag in einer Aussendung.