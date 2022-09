60-Jähriger bei Absturz in den Zillertaler Alpen tödlich verletzt

Mayrhofen – Am Montag konnte ein deutscher Alpinist nach einem Absturz in den Zillertaler Alpen nur noch tot aufgefunden werden. Der 60-Jährige war mit einer vierköpfigen Wandergruppe von der Edelhütte aus in Richtung Süden auf dem Siebenschneidenweg unterwegs, als er wieder zur Hütte umkehrte – er hatte etwas vergessen. Am Rückweg dürfte der Mann gestolpert und in weiterer Folge 60 Meter weit abgestürzt sein.